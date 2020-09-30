Певица, диджей Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, застыла в пикантной позе

Красотка опубликовала новое провокационное фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Артистка предстала в красивом платье с золотистыми пуговицами. Наряд имел глубокое декольте и разрез в районе юбки.

Анастасия нагнулась и показала бюст, который едва удерживала ткань наряда.

Звезда сделала губы "уточкой". Макияж лишь подчеркнул красоту артистки.

"TOP! 🛑 А сейчас оторвись от телефона и поцелуй своих близких. Жену, ребенка, мужа, мамочку или сестру. 💋Давайте распространять любовь, это ведь так прекрасно! 🦋✨", - написала красотка.

За час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Ты просто супер,а в глазах твоих можно утонуть", "Ты💋💋", "** kiss kiss beauty stars ♥ **", "Анастасия, ты сногшибательна☺️😁❤️", "Мне нравится твоя кольчуга", "Ты супер, ты шик, блеск, так и хочется обнять", "Приятно, как будто для меня)))", "Где рука?", "Лююююбим", "И тебя поцелую,через дисплей😘😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Кумейко надела крохотное бикини, которое натянулось на красивой груди. Треугольные лоскутки ткани сжали груди вместе и сделали их еще более искусительными. Аккуратное украшение на шее придало акцента к прелестям артистки.

Звезда немного выгнулась, выпрыгнув из воды. Ее упругие ягодицы блестели на солнце.

Ранее сообщалось, что Анастасия Кумейко позировала в платье голубого цвета, которое решила приспустить практически наполовину. Пикантные места красотка неудачно прикрыла руками, из-за чего в кадр попало явно лишнее.

Напомним, экс-Nikita бесстыдно натянула экстра-мини и показала пикантную деталь.

Как сообщала Politeka, сочная экс-Nikita довела до экстаза танцем в белье в прозрачной накидкой: самые пикантные кадры.

Также Politeka писала, что смелая экс-Nikita в нижнем белье показала свой неидеальный животик: "Напоминание о том, что...".