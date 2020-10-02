Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в необычном ракурсе

На кадрах Анастасия показала себя в узком топе и лосинах. Кумейко показалась в спортзале, где стала на голову, демонстрируя свою растяжку. Сначала певица забросила одну ногу, потом сделала воздушный шпагат, а потом и вторую ногу на поручень. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Самая сложная работа - это работа над самим собой, как внешним, так и внутренним", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Удачи в работе", "Дерюгины Вами гордятся", "Это наш следующий уровень", "На зависть Волочковой".

Сообщалось, что известная певица Анастасия Кумейко показала себя и способности.

На кадрах Кумейко позирует в велотреках и корсете. Образ дополнила красотка пиджаком, который распахнула в ролике. Рядом стоял мужчина в костюме, рубашке и галстуке. Он взял Анастасию за ногу и она начала демонстрировать свою эффектную растяжку.

Мы писали, что певица, диджей Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала всю свою красоту в купальнике.

Певица надела крохотное бикини, которое натянулось на красивой груди. Треугольные лоскутки ткани сжали груди вместе и сделали их еще более искусительными.

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