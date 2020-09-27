Украинская Dj и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась роскошной фигурой прямо в лифте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мой лифт, мои правила», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко позирует в лифте, эффектно задрав ногу. При этом в какой-то момент в кадр попадает явно лишнее.

Однако своих поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать, поскольку кадрами Кумейко поделилась у себя в Сторис.

До этого мы писали, что певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы Nikita, удивила дерзкой выходкой в лифте.

Знаменитость выложила смелое фото, на котором предстала в откровенной позе. Она сделала селфи напротив зеркала в лифте, задрав ногу выше собственной головы. Анастасия продемонстрировала отличную растяжку и свои стройные ноги во всей красе.

Образ Анастасии Кумейко заслуживает отдельного внимания. Красотка регулярно балует поклонников пикантными нарядами, на этот раз помимо шорт она надела тонкую черную футболку с цветочными узорами, короткие черные сапожки на каблуке, широкополую шляпу и солнцезащитные очки. Волосы звезда собрала в хвост на затылке.

Напомним, что экс-Nikita без штанов показала нескромный кадр из примерочной: "Берем?"

А еще Politeka писала, что фигуристая Экс-Nikita избавилась от платья, едва прикрыв пышный бюст руками