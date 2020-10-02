Український співак Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, сколихнув публіку - і привід є

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Сердючки в Instagram опублікували хоч і чорно-біле фото артиста, але пов'язане з приємною подією. 2 жовтня співаку виповнюється 47 років, з чим його і привітала численна армія шанувальників.

На фото Андрій Михайлович знаходиться в студії талант-шоу "Х-фактор", членом журі якого він є з 2016 року. Артист в темному одязі і кепці сидить на стільці, активно жестикулюючи рукою і, тим саме, ненавмисно закривши нею обличчя.

Одним з перших пост прокоментував фаворит Данилко, переможець 6-го сезону "Х-фактора" MELOVIN. "З Днем Народження! Легенда! 👏 🖤 ",- написав юний артист своєму наставнику.

"Ви - геніальна людина, яка створила унікальний образ! Бажаю вам натхнення, сил і енергії здійснювати всі свої блискучі задумки!⭐️"; "Шампейн всім!🍾"; "З найкращим днем Вас Андрій! Спасибі вам, що робите наш світ добрішим, веселішим і радіснішим!"; "Не дарма народилися і живете!!! Ваша творчість допомагає не втрачати дух в найскладніші моменти життя!!! Спасибі за те, що ви є такий👏", - відгукнулися фанати в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Данилко розповів, яку позитивну роль в його долі зіграв відомий актор Армен Джигарханян. За словами співака, він сильно змінився після Євробачення в 2007 році.

"До конкурсу мене ненавиділи тут, в Україні. І спалювали на Майдані — так Україна проводжала свого учасника. І як зустрічали після? Який я молодець! З квітами..., - поділився переживаннями Андрій і додав про важливий дзвінок Джигарханяна, - Армен Борисович сказав: "Синочку, не дивіться зараз телевізор. Я відповів, що не дивлюся. Тоді він сказав: "Синочку, послухай. Це - вічна боротьба Гуллівера з ліліпутами». І я подумав - чого засмучуватися? Якщо такі люди подзвонили, видно, відчувши, що мені важко, і я заспокоївся".

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка з відчайдушною мамою здивували "поповненням«, яскраві кадри:»Ріднуля".

Як повідомляла Politeka, Вєрка Сердючка разом з мамою в масках приголомшили звісткою, що сталося: "Цариця Небесна...".

Також Politeka писала, що Данилко поруч з Русланою і Джамалою налякав травмованою ногою: «дострибався».