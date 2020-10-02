Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, всколыхнул публику - и повод имеется

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Сердючки в Инстаграм опубликовали хоть и черно-белое фото артиста, но связанное с приятным событием. 2 октября певцу исполняется 47 лет, с чем его и поздравила многочисленная армия поклонников.

На фото Андрей Михайлович находится в студии талант-шоу "Х-фактор", членом жюри которого он является с 2016 года. Артист в темной одежде и кепке сидит на стуле, активно жестикулируя рукой и, тем самым, нечаянно закрыв ею лицо.

Одним из первых пост прокомментировал фаворит Данилко, победитель 6-го сезона "Х-фактора" MELOVIN. "С Днём Рождения! Легенда! 👏🏻🖤", - написал юный артист своему наставнику.

"Вы - гениальный человек, создавший уникальнейший образ! Желаю вам вдохновения, сил и энергии осуществлять все свои блестящие задумки!⭐️"; "Шампейн всем!🍾"; "С самым лучшим днём Вас Андрей! Спасибо Вам, что делаете наш Мир добрее, веселее и радостнее!"; "Не зря родились и живете!!! Ваше творчество помогает не терять дух в самые сложные моменты жизни!!! Спасибо за то, что вы есть такой👏", - откликнулись фанаты в комментариях.

Ранее мы сообщали, Данилко рассказал, какую положительную роль в его судьбе сыграл известный актер Армен Джигарханян. По словам певца, он сильно изменился после Евровидения в 2007 году.

"До конкурса меня ненавидели здесь, в Украине. И сжигали на Майдане — так Украина провожала своего участника. И как встречали после? Какой я молодец! С цветами…, - поделился переживаниями Андрей и добавил про важный звонок Джигарханяна, - Армен Борисович сказал: «Сыночка, не смотрите сейчас телевизор. Я ответил, что не смотрю. Тогда он сказал: «Сыночка, послушай. Это — вечная борьба Гулливера с лилипутами». И я подумал — чего расстраиваться? Если такие люди позвонили, видно, почувствовав, что мне тяжело, и я успокоился".

Напомним, что Верка Сердючка с бесшабашной мамой удивили «пополнением», яркие кадры: «Роднуля».

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка вместе с мамой в масках ошеломили известием, что произошло: "Царица небесная...".

Также Politeka писала, что Данилко рядом с Русланой и Джамалой напугал травмированной ногой: «Допрыгался».