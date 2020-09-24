Андрей Данилко рассказал, какую положительную роль в его судьбе сыграл известный актер Армен Джигарханян

Украинский артист рассказал, что сильно изменился после Евровидения в 2007 году.

«До конкурса меня ненавидели здесь, в Украине. И сжигали на Майдане — так Украина провожала своего участника. И как встречали после? Какой я молодец! С цветами… Я не видел столько камер на инаугурации президента», — вспоминает артист.

Данилко рассказал, что ему тогда очень помогли Земфира и Армен Джигарханян, кторіе похзвонили и выразили свою поддержку.

«Армен Борисович сказал: «Сыночка, не смотрите сейчас телевизор. Я ответил, что не смотрю. Тогда он сказал: «Сыночка, послушай. Это — вечная борьба Гулливера с лилипутами». И я подумал — чего расстраиваться? Если такие люди позвонили, видно, почувствовав, что мне тяжело, и я успокоился. Даже не знаю, что нужно сейчас сделать, чтобы меня расстроить. Вывести из себя можно, а расстроить — наверное, нет», — признался Андрей Данилко.

А вот раскрывать содержание разговора с Земфирой артист не стал.

Напомним, недавно Верка Сердючка выпустила новый мини-альбом Sexy ориентированный на аудиторию Евровидения.

В мини-альбом вошло четыре песни на английском языке: Make It Rain Champagne, Disco Kicks, Swedish lullaby и Sexy. Новый альбом заметно отличается от обычного репертуара Сердючки.

Андрей Данилко сообщил, что новые песни призваны подарить "немного солнечного света в этот очень темный год".

Напомним, что Верка Сердючка с бесшабашной мамой удивили «пополнением», яркие кадры: «Роднуля».

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка вместе с мамой в масках ошеломили известием, что произошло: "Царица небесная...".

Также Politeka писала, что Данилко рядом с Русланой и Джамалой напугал травмированной ногой: «Допрыгался».