Популярная в Украине звезда Верка Сердючка (Андрей Данилко) удивила ярким праздничным снимком с мамой и детьми

Как передает Politeka.net, яркий кадр в окружении детей появился на странице в Инстаграм Инны Белоконь, которая играет роль бесшабашной мамы Сердючки. На первом фото Сердючка и мама держали на руках мальчика. В комментариях сразу же пошутили насчет пополнения в звездном семействе.

На втором фото Сердючка и мама стояли в окружении деток. Все были одеты в украинские национальные костюмы, а в руках у звезды был украинский флаг.

«С Днем флага», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях Белоконь оставили несколько комплиментов.

«С праздником», «Роднуля», «Пополнение в семье Сердючки)», - пишут пользователи сети.

Как известно, Инна Белоконь выступает с Данилко практически с самого начала его карьеры. Они познакомились и подружились, когда актрисе был 21 год, а Данилко всего 16. Образ мамы Сердючки так понравился публике, что Инна стала выступать с Данилко дуэтом практически на всех корпоративах и концертах.

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