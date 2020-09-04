Верка Сердючка в маске сообщила важную новость

Как пишет Politeka.net, на официальной странице артиста в Истаграм появилось черно-белое фото Сердючки и ее мамы в медицинских масках.

Таким образом был презентован мини-альбом Sexy.

«Мини-альбом SEXY на всех площадках!», - сообщает артист.

В мини-альбом Sexy вошло четыре песни на английском языке: Make It Rain Champagne, Disco Kicks, Swedish lullaby и Sexy. Новый альбом заметно отличается от обычного репертуара Сердючки.

Андрей Данилко сообщил, что новые песни призваны подарить "немного солнечного света в этот очень темный год".

"Sexy – наша дань уважения фанатам "Евровидения", которые поддерживали нас все эти годы. Хотим, чтобы все улыбались и танцевали, несмотря ни на что. Бокал холодного шампанского никогда никому не навредил!" – заявил артист.

Отметим, фолловеры оценили новинку от Сердючки.

«Верка выходит на международный уровень!!! 👍🔥🍾🚀», «Супер!!! Спасибо за хорошее настроение!», «Sexy хто?😉 Вера или мамка)))», «Агонь», «Царица Небесная!😂😂😂», - пишут в комментариях.

Не устояла даже Леся Никитюк, в комментариии к публикации она поставила три сердечка.

Новый мини-альбом можно считать настоящим прорывом после продолжительной паузы. Предыдущий альбом Сердючки вышел в 2011 году.

Отметим, о выходе нового альбома Сердчки Андрей Данилко рассказывал еще в феврале 2020 года.

Новый альбом артист приготовил специально для европейской публики, и даже в шутку называл себя «евроСердючкой».

«Он – для публики «Евровидения», которая любит Сердючку. Все-таки люди хотят подпевать и понимать, о чем. Понятно, что они будут танцевать под «Хорошо». Они даже кричат «карашо». Если и нашим понравится, я буду счастлив», – рассказывал Андрей Данилко.

Напомним, Сердючке досталось после "шабаша" в центре Киева, мама Верки не сдержалась: "Если трусы с шортами человек путает..."

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Также Politeka писала, что зараженному вирусом Сергею Бабкину досталось похлеще, чем Сердючке: "Нефиг в цирке участвовать".