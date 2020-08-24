Известный украинский артист Андрей Данилко, которого знают по роли Верки Сердючки, появился на людях с травмированной ногой

Как передает Politeka.net, свежее фото, на котором была замечена травма, появилось в Инстаграм звезды. На фото стоял Данилко в черной медицинской маске, а рядом с ним стояли две победительницы «Евровидения» от Украины – Джамала и Руслана. Джа была одета в черные брюки и белую рубашку, а Руслана – в белый костюм.

«Привет Евровидение», - подписал фото Данилко.

Однако большинство поклонников творчества Данилко обратили внимание не на звездную компанию, а на зеленый палец исполнителя. Судя по фото, музыкант травмировал ногу и намазал ее зеленкой. Фанаты забросали Данилко вопросами и пожеланиями.

«Андрей берегите ноги», «Михайлович, ты очень крутой!!!», «Андрей, вы крутой!!!», «Допрыгался)) допрыгалася добегалась..))», «Пальчик в зелёнке. Ой-ой», ««Пионерская» зеленка...А, что с пальцем то?», «Божечки что с пальцем???», «Разбитый палец на ноге у Андрея все увидели?», «Три победителя Евровидения», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Андрей Данилко высказался об аннексии Крымского полуострова. Артист заявил, что, по его мнению, Крым в 2014 году просто отдали России, прикрываясь всевозможными лозунгами.

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