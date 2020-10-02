43-річна українська гумористка, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець заінтригувала публіку незвичайною зйомкою в пустельній місцевості

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в дещо романтичному образі і нібито на краю землі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Олена була не сама: навколо неї метушилася дівчина-фотограф. З цього, очевидно, що показаний нею процес - якась загадкова фотозйомка, деталі якої Кравець поки вирішила не розкривати.

Гумористка спочатку постала у в'язаному білому светрі, світлих брюках і коричневому пальто. А коли пішов дощ, переодяглася в чорне пальто і такого ж кольору стильний капелюшок, озброївшись парасолькою.

Заради незвичайних кадрів Олені довелося сісти в траву, проте, судячи з усього, актрисі навіть сподобалося. Також зірка пройшлася по пустельній рівнині, плавно і природно рухаючись.

"Ще трохи магії вчорашніх зйомок, осені, неба і людей... А що знімали - таємниця поки. Coming soon..) ", - підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі припустили, що Кравець, у якої троє дітей, знімала свою "вагітність".

"Вміє Олена зацікавити!♥️💥 Краса�😍😍�"

"Ось це інтрига!🍂🍁"

"Найкрасивіша 😍 😍 😍 "

"Вагітність 🎉"

"Ваша роль зіграти Мері Поппінс ви справжня !!!!!"

"Олена з роками як вино, все краще і краще стає"

"Куяльник 😊"

"Олена, ви, випадково, не в мери Одесочки готуєтеся, або програма з порятунку Куяльника?🐬🍀"

Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірною чарівністю:»красуня".

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