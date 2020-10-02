Співачка Віра Брежнєва з ідеальною зовнішністю викликала бурхливі суперечки в мережі

Як передає Politeka.net, в Instagram опубліковали знімок Брежнєвої, де крупним планом показали її обличчя. Блакитноока блондинка постала без косметики з красиво укладеними локонами.

Неозброєним оком помітно, наскільки ідеальна її бархатиста, немов персик, шкіра, а зморшки відсутні зовсім.

"38-річна Віра Брежнєва явно знає паролі і бачить орієнтири всіх секретів ідеального зовнішнього вигляду і показує це на своєму прикладі. Жодної зморшки! Як їй це вдається?", - йдеться у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі порівняли Віру з українською актрисою Ольгою Сумською, якій місяць тому "стукнуло" 54 - але вона все також хороша.

"Меладзе купив таблетки молодості😂"

"Це фільтри!!! Така ж як і всі в її віці"

"Легко - фотошоп!!!"

"Що у неї з руками??? Вік таки видають"

"Подивіться на її обличчя років так 10 тому, ось і думайте самі як їй це вдається"

"Трохи стала красивішою. Навчилася волосся укладати, а що було раніше, скуйовджена вся"

"Дуже красива, і допомагає їй в цьому диво косметолог і пластичний хірург. А й без фотошопу не обійшлося. А взагалі шикарна жінка.❤️"

"Гени страшна сила. Так само як і Сумська" - "Сумська давно ще говорила, що користується уколами краси, і відео знімала в салоні)" - "у Сумської наколото обличчя так, що вона їм ледь рухає"

Раніше ми повідомляли, Брежнєва спокусила фото в оригінальному топі з об'ємними рукавами і зав'язочками на грудях. Красуня кокетливо подивилася в сторону, "погравши" пишною гідністю.

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