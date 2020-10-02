Співачка Віра Брежнєва з ідеальною зовнішністю викликала бурхливі суперечки в мережі
Як передає Politeka.net, в Instagram опубліковали знімок Брежнєвої, де крупним планом показали її обличчя. Блакитноока блондинка постала без косметики з красиво укладеними локонами.
Неозброєним оком помітно, наскільки ідеальна її бархатиста, немов персик, шкіра, а зморшки відсутні зовсім.
"38-річна Віра Брежнєва явно знає паролі і бачить орієнтири всіх секретів ідеального зовнішнього вигляду і показує це на своєму прикладі. Жодної зморшки! Як їй це вдається?", - йдеться у підписі.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі порівняли Віру з українською актрисою Ольгою Сумською, якій місяць тому "стукнуло" 54 - але вона все також хороша.
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Раніше ми повідомляли, Брежнєва спокусила фото в оригінальному топі з об'ємними рукавами і зав'язочками на грудях. Красуня кокетливо подивилася в сторону, "погравши" пишною гідністю.
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