Знаменитая украинская певица Вера Брежнева рассказала поклонникам о своей старшей дочери

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на шоу телеканала 1+1 Світське життя.

Софии, отец которой – первый супруг исполнительницы Михаил Киперман, исполнилось 19 лет, живет она сейчас в США. Девушка работает моделью, замуж, по словам ее звездной мамы, пока выходить не планирует.

"Она выше, чем я. Считает, что умнее, чем я. Сейчас хочет быть свободной, учиться в США. О свадьбе даже не говорили. Весной ей исполнится 20 лет. После 20, считаю, можем об этом поговорить", – разоткровенничалась Вера Брежнева.

Также певица рассказала, готова ли она к рождению внуков.

"Даже не представляю, как это может быть. Буду самой заботливой бабушкой", – пообещала знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman) 30 Июл 2019 в 1:14 PDT

Politeka писала, что популярная певица Вера Брежнева показала необычный денежный наряд, который примерила для нового проекта. Знаменитость опубликовала фото в ярком образе на своей странице в "Инстаграм". Исполнительница предстала перед поклонниками в мини-юбке и экстремально коротком блестящем топе, который больше напоминает драгоценый бюстгальтер - во всяком случае, еще одного под ним не видно.

Знаменитая украинская певица Вера Брежнева показала сразу два ярких образа на съемках "Ритма". На странице в социальной сети Инстаграм "Звездный путь" появился фотоколлаж с лучшими образами певицы Вера Брежневой, принявшей участие в съемках мюзикла "Ритм" от Дмитрия Монатика. В нем артистка представила сразу два необыкновенных наряда.

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