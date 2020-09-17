Российский исполнитель Филипп Киркоров покорил коллег неожиданным видео из отдыха

Несколько дней назад знаменитый артист отправился в отпуск. Специально для поклонников Филипп Киркоров заснял простой ролик на побережье, в котором решил пожелать доброго утра всем, кто за ним наблюдает. При этом сделать мужчина это решил под знаменитую песню Веры Брежневой, что так удачно скрасила его солнечное утро.

Веселясь в ролике, артист выглядел очень довольным, а коллеги певца даже восхитились его помолодевшим и эффектным видом. В частности, Анита Цой отреагировала на пост положительно, а знаменитая красотка Ольга Полякова восхитилась ногами Киркорова, отметив, что выглядит он отлично.

«Доброе утро, мои родные люди!☀️ Может, снять вам новую порцию экстрима? Я сегодня готов на все! 💯Какой вид спорта поднимает вам настроение? Я попробую 😎😉», - написал певец.

Вот что ответили коллеги артиста: «Доброе! Отличного дня!☺🖐», - написала Анита. В свою очередь Полякова была более красноречива: «Красивые ноги🔥».

«Да-а-а, давайте!!! Любой спорт на ваше усмотрение!!💙лучшего дня вам, Филипп, и берегите себя💚», «🌊Поймать волну!🏄🏻‍♂️», «Какой же ты классный жизнерадостный парень, Филипп!,» «🤩😊👍 Прыжок с парашютом 🔥,» «Филипп, хорошего отдыха! Вы это заслужили!!!», «Хочет показать себя в новом виде».

Также ранее у себя в Инстаграм артист опубликовал снимок, на котором позировал в черных штанах, цветастой рубашке и шлепках в тон рубашки. Филипп сидел на диванчике на фоне бассейнов и ночного города. Волосы у исполнителя были заплетены в косички, но у корней виднелась седина.

«Вечерело... Красиво вечерело. В такие магические вечера мы создаём музыку для Евровидения с моими друзьями. Итак, начинается волшебство!», - подписал фото Киркоров.

За час пост звезды собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях Филиппу оставили массу комплиментов, но нашлись и те, кто пристыдил певца за запущенный вид, посоветовав ему покрасить волосы. Кроме этого, поклонники заметили, что Киркоров становится похожим на своего знаменитого отца Бедроса Киркорова.