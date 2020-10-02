Певица Вера Брежнева с идеальной внешностью вызвала бурные споры в сети

Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликован снимок Брежневой, где крупным планом показано ее лицо. Голубоглазая блондинка предстала без косметики с красиво уложенными локонами.

Невооруженным глазом заметно, насколько идеальна ее бархатистая, словно персик, кожа, а морщинки отсутствуют вовсе.

"38-летняя Вера Брежнева явно знает пароли и видит ориентиры всех секретов идеального внешнего вида и показывает это на своем примере. Ни единой морщинки! Как ей это удается?", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые сравнили Веру с украинской актрисой Ольгой Сумской, которой месяц назад "стукнуло" 54 - но она все также хороша.

"Меладзе купил таблетки молодости😂"

"Это фильтры!!! Такая же как и все в ее возрасте"

"Легко - фотошоп!!!"

"Что у неё с руками??? Возраст таки выдают"

"Посмотрите на ее лицо лет так 10 назад , вот и думайте сами как ей это удаётся"

"Чуть стала краше. Научилась волосы укладывать, а что было раньше, взьерошенная вся"

"Очень красивая, и помогает ей в этом чудо косметолог и пластической хирург. А и без фотошопа не обошлось. А вообще шикарная женщина.❤️"

"Гены страшная сила. Так же само как и Сумская" - "Сумская давно еще говорила, что пользуется уколами красоты, и видео снимала в салоне)" - "у сумской наколото лицо так, что она им едва двигает"

Ранее мы сообщали, Брежнева соблазнила фото в оригинальном топе с объемными рукавами и завязочками на груди. Красотка кокетливо посмотрела в сторону, "поиграв" пышным достоинством.

Напомним, Вера Брежнева неожиданно скрасила досуг помолодевшего Киркорова, Полякова оценила: "Красивые ноги!"

Также Politeka писала, что Вера Брежнева ошарашила словами о дочери и своей роли бабушки: "Весной ей исполнится...".