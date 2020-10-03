Відома модель і зірка " Playboy" Кассандра Сьєнега показала себе і розповіла про лігво

На фото Кассандра стояла в тому, що можна назвати бікіні, але дуже маленьким і відвертим. Мініатюрні смужки тканини прикривали тільки найголовніше, інше красуня не соромилася показати. Зірка без сорому демонструвала форми, стоячи в дверному отворі. Волосся у моделі були розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ласкаво прошу в моє лігво", - написала Кассандра.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти така ідеальна" ," ти така красива", "гаряча сексуальна і класна фігура чудового розміру", " Вау! Ти виглядаєш так прекрасно", "Ой, Мамасіта, яка багата чуча"," Ти така чудова"," Уффф, як ти змушуєш серде стукати", " блін це м'ясо .... дуже смачно".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) кожен раз вражає своїми неймовірними обсягами.

Кассандра розсілася на м'яких поручнях дивана, розкинувши ніжки.

Зірка одягла прозору блузу, забувши про білизну, в результаті з-під одягу ніжно-рожевого кольору визирали найінтимніші місця: "О, так!".

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