Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поиграла прелестями в развратном боди
Звезда продемонстрировала аппетитные объемы прямо на улице, передает Politeka.net. Впрочем, красотке нечего стесняться ведь ее формы просто идеальны не только благодаря тренировкам, но и пластическим операциям.
На недавних фото модель примерила боди с кружевом персикового цвета. Красотка приспустила бретельки, едва не засветив сочные размеры.
Такие жаркие фото стали выглядеть еще пикантнее благодаря красивой позе звезды на коленях.
Модель сидела в обтягивающем белье на шезлонге, широко расставив ножки. Грудь звезды едва ли не выпрыгивала из боди и выглядела очень соблазнительно.
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Завершили образ модели красивые серьги и шляпка. Легкий макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы лишь подчеркнул ее красоту.
"Какое слово лучше всего описывает эти фото? «Сочное» или «Блестящее»? Дай мне знать в комментариях!", - написала модель.
За 12 часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали много приятных комментариев, посвященных внешности звезды и описывали ее, как великолепную.
"Сладкая куколка", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега разместила снимки в светлом белье. Тесный лифчик обтянул большую грудь, и из его пикантного выреза внизу едва не выпрыгивала грудь.
Огромные прелести выглядели так соблазнительно в столь горячем белье, тем более что лифчик отлично поддерживал бюст.
Звезда распустила длинные черные волосы, которые легли небольшой волной на плечах.
Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини устроила бесстыжее шоу на роликах
Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини смело раздвинула ножки у бассейна
А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" едва удержала сияющий бюст в микро-бикини