"Скільки тут блакитнооких красунь зібралося"

Актриси, які так вміло зіграли султанш, стали воістину перлиною турецького серіалу "Величне століття",

Politeka.net вирішила показати фото найпопулярніших з них. У кадрах знаменитості постали без розкішних оздоблень і "тонни" косметики.

Незвично бачити вже улюблених красунь, зі своїми достоїнствами і вадами, без серіального антуражу. У звичайному житті зірки виглядають, звичайно, простіше, але разом з тим ще більше викликають захват у фанатів своєю природньою красою.

Порівняльні фотоколажі опубліковані в Instagram: 35-річна Пелін Карахан (Міхрімах), 36-річна Мер'єм Узерлі (Хюррем), 39-річна Нур Феттахоглу (Махідевран), 76-річна Небахат Чехре (Валіде), 41-річна Сельма Ергеч (Хатідже) та інші постали "живими", без масок і фотошопу.

Так, Пелін Карахан виконала роль дочки великого падишаха Османської імперії Сулеймана чудового і Роксолани – Міхрімах-султан. Владолюбною, впевненою, нещадною і досить хитрою — саме такою запам'яталася глядачеві Міхрімах у виконанні цієї актриси.

Мер'єм Узерлі - турецька актриса німецького походження як ніхто інший підійшла на роль коханої жінки Султана Сулеймана. Рудоволоса бестія є володаркою величезних блакитних очей, пухких чуттєвих губ і надзвичайно живої міміки.

Витончена і граціозна брюнетка з зеленими очима Нур Феттахоглу постала в образі багатостраждальної Махідевран-султан – наложниці Султана Сулеймана і матері шехзаде Мустафи.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Найкрасивіша Махідевран👍"

"що з Хатидже? сподіваюся це просто невдале фото😮"

"Мехрімах і Хурем султан 🔥 🔥 🔥 "

"Всі розумниці, дуже добре зіграли👍"

"Валіде неначе з ями викопали щойно, землянистий колір обличчя"

"Скільки тут блакитнооких красунь зібралося"

"Хюррем безперечно!! 💃 Всі хороші але вона 💃 🔥 "

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі зізналася у вагітності, фото майбутньої мами: "З'явиться на світ в...".

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