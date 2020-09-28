После выхода сериала "Великолепный век" актеры приобрели огромную популярность

У данного сериала набралась огромная фан-база, пишет Politeka.net. Все благодаря прекрасному таланту актеров, красивым костюмам и декорациям.

Давайте же узнаем, что стало с актерами после завершения работы в "Великолепном веке".

Мерьем Узерли стала известна благодаря роли Хюррем. Актриса тяжело работала, а также у нее были нехорошие отношения с турецким бизнесменом Джаном Атешем, из-за чего у звезды случались нервные срывы.

Артистка забеременела, но отец ребенка попросил сделать ее аборт. Звезда не простила такого и рассталась с возлюбленным. Уйдя из сериала, Мерьем переехала в Берлин, где прошла курс лечения с психологом.

Сейчас актриса состоит в новых отношениях, скрывая имя любимого человека. Также недавно красотка заявила, что беременна.

Актриса Нур Феттахоглу (Махидевран) развелась со супругом во время работы в сериале. Целых три года звезда была одна и крутила лишь мимолетные романы. Однако артистка снова вышла замуж за бизнесмена. Спустя лишь год пара распалась, а Нур вернулась к первому мужу и родила дочь, воспитанием которой сейчас активно занимается.

Сельма Эргеч исполнила роль сестры Сулеймана. Красотка не только известная актриса, но и модель. Кроме того, Сельма знает шесть языков и у нее есть медицинское образование.

26 сентября 2015 года актриса вышла замуж за бизнесмена Джана Оза, с которым встречалась два года, а 8 апреля 2016 года звезда родила дочь Ясмин.

76-летняя Небахат Чехре в 15 лет получила титул "Мисс Турция". Звезда очень следит за собой, поэтому никто не давал ей своего возраста. За спиной у звезды два неудачных брака. Актриса - карьеристка, поэтому она не смогла устроить личную жизнь и родить детей.

С 2018 года Чехре снимается в сериале "Враг в моем доме".

Халит Эргенч исполнил роль султана Сулеймана Великолепного. Артист был самым высокооплачиваемым на съемках.

За плечами артиста один неудачный брак в Гизем Сойсалды, который продлился всего год. В 2009 году Халит женился на актрисе Бергюзар Корель, которая родила ему сына Али в 2010 году, и сына в 2020-м.

Сейчас артист не только снимается в кино и сериалах, но и поет. Эргенч планирует устроить гастроли.

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