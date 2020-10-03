Актрисы, так умело сыгравшие султанш, стали поистине жемчужиной турецкого сериала "Великолепный век"

Politeka.net решила показать фото самых популярных из них. На кадрах знаменитости предстали без роскошных убранств и "тонны" косметики.

Непривычно видеть уже полюбившихся красоток, со своими достоинствами и изъянами, без сериального антуража. В обычной жизни звезды выглядят, конечно, попроще, но вместе с тем еще более вызывают восторг у фанатов своей естественной красотой.

Сравнительные фотоколажи опубликованы в Инстаграм: 35-летняя Пелин Карахан (Михримах), 36-летняя Мерьем Узерли (Хюррем), 39-летняя Нур Феттахоглу (Махидевран), 76-летняя Небахат Чехре (Валиде), 41-летняя Сельма Эргеч (Хатидже) и другие предстали "живыми", без масок и фотошопа.

Так, Пелин Карахан исполнила роль дочери великого падишаха Османской империи Сулеймана Великолепного и Роксоланы – Михримах-султан.  Властолюбивой, уверенной, беспощадной и достаточно хитрой — именно такой  запомнилась зрителю Михримах в исполнении этой актрисы.

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Мерьем Узерли - турецкая актриса немецкого происхождения как никто другой подошла на роль любимой женщины Султана Сулеймана. Рыжеволосая бестия является обладательницей огромных голубых глаз, пухлых чувственных губ и необычайно живой мимики.

Изящная и грациозная брюнетка с зелеными глазами Нур Феттахоглу предстала в образе многострадальной Махидевран-султан – наложницы Султана Сулеймана и матери шехзаде Мустафы. 

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Самая красивая Махидевран👍"

"что с Хатидже? надеюсь это просто неудачное фото😮"

"Мехримах и Хурем султан🔥🔥🔥"

"Все умницы, очень хорошо сыграли👍"

"Валиде как будто из ямы выкопали только что, землянистый цвет лица"

"Сколько тут голубоглазых красавиц собралось"

"Хюррем бесспорно!! 💃🏻Все хороши но она 💃🏻🔥"

Напомним, что Мерьем Узерли призналась в беременности, фото будущей мамы: "Появится на свет в...".

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