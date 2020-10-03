"Сколько тут голубоглазых красавиц собралось"

Актрисы, так умело сыгравшие султанш, стали поистине жемчужиной турецкого сериала "Великолепный век"

Politeka.net решила показать фото самых популярных из них. На кадрах знаменитости предстали без роскошных убранств и "тонны" косметики.

Непривычно видеть уже полюбившихся красоток, со своими достоинствами и изъянами, без сериального антуража. В обычной жизни звезды выглядят, конечно, попроще, но вместе с тем еще более вызывают восторг у фанатов своей естественной красотой.

Сравнительные фотоколажи опубликованы в Инстаграм: 35-летняя Пелин Карахан (Михримах), 36-летняя Мерьем Узерли (Хюррем), 39-летняя Нур Феттахоглу (Махидевран), 76-летняя Небахат Чехре (Валиде), 41-летняя Сельма Эргеч (Хатидже) и другие предстали "живыми", без масок и фотошопа.

Так, Пелин Карахан исполнила роль дочери великого падишаха Османской империи Сулеймана Великолепного и Роксоланы – Михримах-султан. Властолюбивой, уверенной, беспощадной и достаточно хитрой — именно такой запомнилась зрителю Михримах в исполнении этой актрисы.

Мерьем Узерли - турецкая актриса немецкого происхождения как никто другой подошла на роль любимой женщины Султана Сулеймана. Рыжеволосая бестия является обладательницей огромных голубых глаз, пухлых чувственных губ и необычайно живой мимики.

Изящная и грациозная брюнетка с зелеными глазами Нур Феттахоглу предстала в образе многострадальной Махидевран-султан – наложницы Султана Сулеймана и матери шехзаде Мустафы.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Самая красивая Махидевран👍"

"что с Хатидже? надеюсь это просто неудачное фото😮"

"Мехримах и Хурем султан🔥🔥🔥"

"Все умницы, очень хорошо сыграли👍"

"Валиде как будто из ямы выкопали только что, землянистый цвет лица"

"Сколько тут голубоглазых красавиц собралось"

"Хюррем бесспорно!! 💃🏻Все хороши но она 💃🏻🔥"

Напомним, что Мерьем Узерли призналась в беременности, фото будущей мамы: "Появится на свет в...".

Как сообщала Politeka, что стало с Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу и другими звездами "Великолепного века": топ интересных фото

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" завалилась в постель с другом и покорила домашним образом: "Чувствуется любовь"