Актрисы, так умело сыгравшие султанш, стали поистине жемчужиной турецкого сериала "Великолепный век"
Politeka.net решила показать фото самых популярных из них. На кадрах знаменитости предстали без роскошных убранств и "тонны" косметики.
Непривычно видеть уже полюбившихся красоток, со своими достоинствами и изъянами, без сериального антуража. В обычной жизни звезды выглядят, конечно, попроще, но вместе с тем еще более вызывают восторг у фанатов своей естественной красотой.
Сравнительные фотоколажи опубликованы в Инстаграм: 35-летняя Пелин Карахан (Михримах), 36-летняя Мерьем Узерли (Хюррем), 39-летняя Нур Феттахоглу (Махидевран), 76-летняя Небахат Чехре (Валиде), 41-летняя Сельма Эргеч (Хатидже) и другие предстали "живыми", без масок и фотошопа.
Так, Пелин Карахан исполнила роль дочери великого падишаха Османской империи Сулеймана Великолепного и Роксоланы – Михримах-султан. Властолюбивой, уверенной, беспощадной и достаточно хитрой — именно такой запомнилась зрителю Михримах в исполнении этой актрисы.
"Двоих спасти не смогли": скандальная Фреймут с мужем выхаживают брошенного малыша
Русская Кардашьян в алом бикини устроила беспредельный соблазн на курорте: "Ого!"
Синоптики ошеломили прогнозом на месяц, будет до +35°С: "Начиная с 8 октября..."
Какой Ольга Фреймут была до славы, красивыми не рождаются: "Кривые зубы, толстенькая...", неизвестные фото
Мерьем Узерли - турецкая актриса немецкого происхождения как никто другой подошла на роль любимой женщины Султана Сулеймана. Рыжеволосая бестия является обладательницей огромных голубых глаз, пухлых чувственных губ и необычайно живой мимики.
Изящная и грациозная брюнетка с зелеными глазами Нур Феттахоглу предстала в образе многострадальной Махидевран-султан – наложницы Султана Сулеймана и матери шехзаде Мустафы.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Самая красивая Махидевран👍"
"что с Хатидже? надеюсь это просто неудачное фото😮"
"Мехримах и Хурем султан🔥🔥🔥"
"Все умницы, очень хорошо сыграли👍"
"Валиде как будто из ямы выкопали только что, землянистый цвет лица"
"Сколько тут голубоглазых красавиц собралось"
"Хюррем бесспорно!! 💃🏻Все хороши но она 💃🏻🔥"
Напомним, что Мерьем Узерли призналась в беременности, фото будущей мамы: "Появится на свет в...".
Как сообщала Politeka, что стало с Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу и другими звездами "Великолепного века": топ интересных фото
Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" завалилась в постель с другом и покорила домашним образом: "Чувствуется любовь"