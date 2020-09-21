Популярная актриса Нур Феттахоглу, которая прославилась благодаря сериалу «Великолепный век», порадовала внешним видом в постели

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Феттахоглу не перестает удивлять неожиданными образами, на этот раз она предстала в белом платье с синими цветочными узорами, которое показало знаменитость в совершенно ином свете.

Нур разлеглась на кровати и с усталым видом уставилась в потолок. У нее под боком примостился пушистый серый котенок, который свернулся калачиком и задремал. Видимо, ему очень комфортно рядом со знаменитой хозяйкой.

"Пожалуй, лучшее успокоительное", - так актриса охарактеризовала своего четверолапого друга.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Феттахоглу и ее трогательными отношениями с котиком в комментариях:

"Пожалуй, самая милая женщина «нур» 💛🤗🍧🍰🍭"; "Кошки любят твое сердце"; "Ты даешь мне покой💙"; "Я съем, ты такая красивая"; "Чувствуется любовь"; "Кто из вас сейчас кот? Покусаю"; "Ты такая красивая"; "Боже, что это такое 😍😍😍".

Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.