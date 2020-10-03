Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, приміряла розкішне вбрання з вирізом до пупка

Турецька модель не показує фігуру в бікіні і провакативних образах в одній білизні. Замість цього дівчина балує фанатів образами в розкішних сукнях, підкреслює фігуру стильними костюмами і завжди акцентує увагу на пишному бюсті, надаючи фото в Instagram якоїсь пікантності.

На одному з таких фото Гюль показала черговий шикарний наряд-чорне плаття з глибоким декольте практично до пупка і не менш сміливим вирізом на стегні. Виставивши гідності у вигідному ракурсі, Гюль також трохи підняла ніжку, щоб показати засмагле тіло.

Як і очікувалося, коментарі шанувальників не змусили себе чекати, багато оцінили вибір образу зірки, зазначивши, що у неї дуже красиве тіло, і вона даремно його приховує.

"Це ідеальний вигляд, господи🔥 🔥; просто любов і захоплення 😍 😍 привіт, Гюль, така класна картинка. Обожнюю це❤; заслужила поцілунки💋; елегантний вишуканий і розкішний образ😍 😍 😍 😍; wow 10/10 ти повинна бути знаменитою; дуже добре; королева🖤 🔥 🔥; Ти така шикарна🥰; Привіт, Гюль, Ти Красива!; Красиво😍 🔥 🔥 🔥; Красиво❤️❤️".

Раніше Гюль показала себе і розповіла про обережність. На фото красуня показала себе в обтягуючому топі і штанях. Образ модель доповнила маскою і сумочкою в руках. Волосся у Гюль були розпущені, а сама вона відвела погляд від об'єктива камери.

Фото вийшло ефектним і навіть спокусливим, адже на ньому можна побачити пишний бюст зірки.

"Будь обережний зі мною", - написала Бахарі.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "надто вже красиві", " допінгова маска !!!", "Мамочка Ріка" ," ти така красива, ти виглядаєш так само, як Жасмин, така красива, я хочут бути твоїм Аладіном, але я бідний", "обслуговуючи нас, виглядає", "ось це дівчина", "Оооо, боюся тебе, дівчинка", " ти вбиваєш погляд спасибі за все!", "Богиня всіх богинь в Раю".

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