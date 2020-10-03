39-річна американська світська левиця й телезірка Кім Кардашьян розбурхала чуттєвим образом

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в боді тілесного кольору і масивних прикрасах. Модель позувала для журналу Another.

Босонога брюнетка розташувалася на дерев'яній лаві: вдале освітлення і гра тіней надали якусь загадковість цим мінімалістичним знімкам. На одному кадрі задумлива Кім з довгою косою задерла ногу, опустивши погляд і відкривши рот. На іншому - дівчина закрила очі і відвела голову в сторону, тримаючи руку на грудях. При цьому були помітні складки на її животі.

На третьому фото Кім показала обкладинку журналу з чотирма відібраними кадрами: серед них два знімки, на яких вона, і ще два - з французькою знаменитістю зі світу моди, 76-річною Мішель Ламі.

У підписі Кардашьян згадала ім'я свого чоловіка, репера Уеста: "📸 Каньє".

Майже мільйон лайків встигли поставити користувачі менш, ніж за півдня.

"Карколомна любов!!!!", - пише один з коментуючих.

Раніше ми повідомляли, Кім підкорила фото з вбиральні. Зірка сиділа на підлозі в прозорому блакитному топі, з-під якого виднілася біла білизна, і світлих штанях.

Кардашьян сфотографувала своє відображення в дзеркалі, пильно подивившись попереду себе. Шикарний лук доповнив високий хвіст і яскравий макіяж з акцентом на очі.

Також ми розповідали, як Кім здивувала небезпечними забавами з дітьми. Модель стрибнула у воду і покликала своїх дітей до себе. Не всі вони відразу наважилися опинитися поруч з матір'ю, але врешті-решт, пірнули. Любляча Кім підтримувала дітей і допомагала їм виплисти.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян заманила соковитими місцями до себе на диван, Кортні в захваті:"Барбі".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян вразила розміром "персиків", упакувавши їх у вузький топ: "Ох, яка!".