Известная модель Ким Кардашьян показала себя на радость фанатов

На фото Ким показалась в узком топе и шортиках. Звезда сидела в примерочной комнате и снимала себя на телефон в зеркало. Волосы звезда оставила распущенными, взявшись руками за них. На фоне можно увидеть множество иной одежды, но практически невозможно отвести взгляд от пышного бюста модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты снова засорили чат красотки из-за последних событий в Нагорном Карабахе. Звезда высказывалась об истории стран, так как имеет армянские корни.

Пользователи поставили почти 500 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мое вдохновение во всем", "Круто", "Хорошо, мне нужен этот набор!", "Прекрасно", "Кто ты, бедняга", "Ох, какая учительница", "Привет детка", "Диван в шкафу? Ух ты, должно быть, действительно любишь примерять наряды!", "Привет, ты самая прекрасная девушка".

Сообщалось, что американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян показала свои недетские развлечения с детьми.

Модель прыгнула в голубую воду и позвала своих детей к себе. Не все ребята решались прыгнуть к матери, но в конце концов, нырнули. Любящая мама поддерживала детей и помогала им выплыть.

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