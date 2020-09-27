Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян показала свои недетские развлечения с детьми

Красотка опубликовала видео с красивых мест, представ со своими чадами, сообщает Politeka.net. Для отдыха красотка выбрала крохотное бикини фиолетового оттенка. Звезда сделала себе две игривые косички.

Модель прыгнула в голубую воду и позвала своих детей к себе. Не все ребята решались прыгнуть к матери, но в конце концов, нырнули. Любящая мама поддерживала детей и помогала им выплыть. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Кадры получились очень семейными и добрыми.

"Голубая лагуна", - подписала видео Ким.

Всего за 10 минут пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Просто напоминание: продолжайте держать социальное дистанцирование от токсичных людей после того, как закончится изоляция", "😍😍😍😍😍😍 Люблю, когда у детей нет страха 🙌🏼", "Так мило!! 😍😍 На этот раз твоя бриллиантовая серьга не потерялась!!", "Веселая мама 🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, несколько лет назад Ким, купаясь, якобы потеряла бриллиантовую серьгу в воде, а ее тогдашний бойфренд нашел украшение. Данная сценка была разыграна в рамках шоу "Семейство Кардашьян".

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян лежала на лепестках розовых цветов, немного выгнувшись для соблазнительного эффекта.

Звезда выбрала полупрозрачное белье, которое было очень крохотным и едва ли заметным на ее прелестях. Маленький лифчик скрыл лишь самое интимное, как и трусики.

Звезда смотрела в камеру из-под пышных ресниц.

Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.

Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.