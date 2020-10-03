39-летняя американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян взбудоражила чувственным образом
Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в боди телесного цвета и массивных украшениях. Модель позировала для журнала Another.
Босоногая брюнетка разместилась на деревянной скамье: удачное освещение и игра теней придали некую загадочность этим минималистичным снимкам. На одном кадре задумчивая Ким с длинной косой задрала ногу, опустив взгляд и приоткрыв рот. На другом - девушка закрыла глаза и отвела голову в сторону, держа руку на груди. При этом были заметны складки на ее животе.
На третьем фото Ким показала обложку журнала с четырьма отобранными кадрами: среди них два снимка, на которых она, и еще два - с французской знаменитостью из мира моды, 76-летней Мишель Лами.
В подписи Кардашьян упомянула имя своего супруга, рэпера Уэста: "📸 Канье".
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Почти миллион лайков успели поставить пользователи менее, чем за полдня.
"Сногсшибательная любовь !!!!", - пишет один из комментирующих.
Ранее мы сообщали, Ким покорила фото из гардеробной. Звезда сидела на полу в прозрачном голубом топе, из-под которого виднелось белое белье, и светлых штанах.
Кардашьян сфотографировала свое отражение в зеркале, пристально посмотрев впереди себя. Шикарный лук дополнил высокий хвост и яркий макияж с акцентом на глаза.
Также мы рассказывали, как Ким удивила опасными забавами с детьми. Модель прыгнула в воду и позвала своих детей к себе. Не все они сразу решились очутиться рядом с матерью, но в конце концов, нырнули. Любящая Ким поддерживала детей и помогала им выплыть.
Напомним, что Ким Кардашьян завлекла сочными местами к себе на диван, Кортни в восторге: "Барби".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян поразила размером "персиков", упаковав их в узкий топ: "Ох, какая!".