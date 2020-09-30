Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян поделилась личным снимком

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото из своего дома. 39-летняя звезда устроилась на полу. Она была одета в белые штаны и оригинальный синий корсет, в который она поместила свое необъятное богатство. Модель не стала отмечать дизайнера корсета, но поклонники обратили внимание на необычный наряд. Казалось, что на нем нарисованы человеческие лица.

Образ Ким дополнила игривым хвостиком. Она не стала подписывать фото, оставив лишь синее сердечко.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала очень старое фото с сестрами. Как известно, Ким и ее четыре сестры прославились после выхода на телевидении реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Благодаря этому шоу все представители семьи серьезно разбогатели и стали самыми знаменитыми людьми в мире. Например сама Ким и ее сестра Кайли Дженнер входят в топ-10 Инстаграма по количеству подписчиков. А фото Кендалл Дженнер долгое время было самым популярным в сети.

На фото любимицы публики совсем не были похожи на себя. Ким позировала со светлыми волосами, а ее сестры были еще совсем маленькими. Поклонники звездной семьи посчитали, что девушки не похожи на самих себя после многочисленных хирургических вмешательств.

Напомним, что Ким Кардашьян завлекла сочными местами к себе на диван, Кортни в восторге: "Барби".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян поразила размером "персиков", упаковав их в узкий топ: "Ох, какая!".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в микро-бикини устроила взрослые развлечения с детьми: "Голубая лагуна".