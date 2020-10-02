Конфлікт між телеведучою Ольгою Фреймут і суддею "Танців з зірками" Катериною Кухар загострюється з ефіру в ефір, проте можливо насправді все зовсім не так, як показують глядачам

Так, за лаштунками конкурсу краси "Місіс Україна International-2020 "Кухар зізналася в коментарі "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна", що вони з Фреймут дружать, причому давно.

"У мене дуже багато друзів, і близьких, і знайомих, я з багатьма в хороших відносинах",-заявила прима-балерина.

На питання про Фреймут вона сказала, що їх об'єднує дружба, при тому вже п'ять років.

"Досить давно, напевно років п'ять", - заявила суддя "Танців".

Нагадаємо, у п'ятому ефірі після стриманих коментарів на адресу вальсу Ольги Фреймут та Іллі Падзіни від Каткріни Кухар зіркова учасниця подарувала судді ножиці. Фреймут заявила, що при бажанні сувора суддя може підрізати ними собі мову.

Раніше Фреймут порадила примі-балерині піти покаятися. На що Кухар відповіла, що піде тільки разом з телеведучою, а також додала, що їм разом варто сходити до психотерапевта.

Пізніше Кухар розповіла, що коли вона ходила до церкви, там Олі просили передати, що гординя — найбільший гріх. Але відразу ж підкреслила, що дивлячись на граціозний вальс телеведучої, їй вдалося з цим впоратися.

Нагадаємо, Кухар після "Танців з зірками" одягла балетну пачку і показала свою майстерність:" гордість України!"

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