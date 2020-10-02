32-річна актриса Христина Асмус несподівано з'явилася з незвичайною зачіскою

Зараз Христина багато часу приділяє кар'єрі, дівчина підкорює "медіа-Олімп" участю в нових проектах і виставах. Як передає Politeka.net, у новому сторіс в Instagram артистка розповіла про свою театральну кар'єру.

При цьому на відео вона відображена з вельми незвичайною короткою стрижкою.

"Я тільки зі сцени. Так не звично грати якийсь інший спектакль, а не «Дачники». У нас зараз йде вистава "Текст". Вперше ми його граємо за сім місяців. Той самий "Текст" за романом Дмитра Глуховського. Завтра вперше після перерви граємо»Ревізор". Вобщем активно почався театральний сезон", - говорить актриса.

Такому активному творчому життю Асмус може позаздрити навіть Гарік Харламов, з яким вона зараз розлучається.

Можна помітити, що Асмус говорить досить хрипким голосом.

Як відомо, раніше артистка повідомила про серйозні проблеми зі зв'язками. На своїй сторінці в Instagram актриса поділилася сумною новиною з фанатами – вона знаходиться в лікарні.

Христина розповіла, що втратила голос і зараз перебуває під наглядом медиків: їй проводять ряд лікувальних процедур.

Також Асмус розповідала, що через завантажений графік їй не вдається поспати і п'ять годин. Схоже, незважаючи ні на що зменшувати оберти вона не має наміру.

Нагадаємо, розпусну Асмус запідозрили в романі з відомим музикантом: "разом сіли в таксі і...".

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