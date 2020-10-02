32-летняя актриса Кристина Асмус неожиданно появилась с необычной прической

Сейчас Кристина много времени уделяет карьере, девушка покоряет "медиа-олимп" участием в новых проектах и спектаклях. Как передает Politeka.net, в новом «Сторис» в «Инстаграм» артистка рассказала о своей театральной карьере.

При этом на видео она запечатлена с весьма необычной короткой стрижкой.

«Я только со сцены. Так не привычно играть какой-то другой спектакль, а не «Дачники». У нас сейчас идет спектакль «Текст». Впервые мы его играем за семь месяцев. Тот самый «Текст» по роману Дмитрия Глуховского. Завтра впервые после перерыва играем «Ревизор». Вообщем активно начался театральный сезон», - говорит актриса.

Такой активной творческой жизни Асмус может позавидовать даже Гарик Харламов, с которым она сейчас разводится.

Отметим, на видео можно заметить, что Асмус говорит довольно хриплым голосом.

Как известно, ранее артистка сообщила о серьезных проблемах со связками. На своей странице в Инстаграм актриса поделилась печальной новостью с фанатами – она находится в больнице.

Кристина рассказала, что потеряла голос и сейчас находится под наблюдением медиков: ей проводят ряд лечебных процедур.

Также Асмус рассказывала, что из-за загруженного графика ей не удается поспать и пять часов. Похоже, несмотря ни на что сбавлять обороты она не намерена.

Напомним, развратную Асмус заподозрили в романе с известным музыкантом: "Вместе сели в такси и...".

Как сообщала Politeka, 69-летний «любовник» Асмус высказался о романе с актрисой: «Мы с ней в прекрасных…».

Также Politeka писала, что известный актер публично распустил руки, фото смутило сеть: "Один я не лапал Асмус".