В Сети сообщили, кому отдала предпочтение российская актриса Кристина Асмус после развода с шоуменом Гариком Харламовым

Накануне актриса выступала на сцене Театра им. Ермоловой, и в Сети появилось видео, как после спектакля ей вручает букет статный красавец. Им оказался рэпер Наваи Бакиров. В личном блоге он отметил, что Кристина Асмус сама пригласила его на выступление.

На кадрах можно заметить, как приятно удивлена артистка, когда к ней подошел музыкант. Она смущенно рассмеялась и попыталась поднять огромный букет роз, который ей протянул красавец. Судя по всему, внимание мужчины польстило девушке.

Артистка также похвасталась огромным букетом. В своем блоге она написала, что впервые получила букет, который едва может нести.

Отметим, пару дней назад появились слухи, что у Кристины Асмус роман с режиссером Алексеем Учителем. Пару заметили в одном из ресторанов на Патриарших прудах в Москве, затем они вместе сели в такси и скрылись в неизвестном направлении.

Асмус не стала реагировать на слухи. А вот режиссер поспешил прокомментировать ситуацию, он заявил, что действительно был на Патриарших прудах, но не с Кристиной Асмус.

«Мы с ней в прекрасных дружеских отношениях. Недавно узнал, что она попала в больницу. Хотел позвонить, поддержать! Все, что пишут о нас, чушь», - оправдался режиссер.

Напомним, что Асмус после развода с Харламовым показала хищную натуру, эффектно присев на камеру: «Раздадим жару!».

Как сообщала Politeka, известный актер публично распустил руки, фото смутило сеть.

Также Politeka писала, что скандальная Асмус в дерзком мини сразила наповал цветущим видом: «Счастливая после того, как мужик трогал?».