32-летняя российская актриса Кристина Асмус вновь стала главной героиней светских хроник

Как сообщает Politeka.net, в прессе заподозрили, что популярная актриса закрутила роман с известным режиссером Алексеем Учителем. Парочку якобы видели вместе на Патриарших прудах. За несколько дней Учителя назвали чуть ли не любовником звезды. Как известно, Кристина снялась в последнем фильме Учителя «Китобой», где она сыграла в весьма пикантных сценах.

Сама актриса предпочла не комментировать слухи, а вот 69-летний режиссер высказался о романе с Асмус. Как пишет «Стархит», он заявил, что действительно был на Патриарших прудах, но не с Кристиной Асмус.

«Мы с ней в прекрасных дружеских отношениях. Недавно узнал, что она попала в больницу. Хотел позвонить, поддержать! Все, что пишут о нас, чушь», - отметил режиссер.

Ранее мы писали, что у Кристины Асмус серьезные проблемы со здоровьем. Из-за напряженного графика, недосыпа и физической нагрузки актриса потеряла голос. Асмус рассказывала, что ее голос спасают всеми возможными способами, но полноценного лечения не получается из-за графика премьер и съемок, которые никак нельзя отложить. Как признавалась звезда, ее связки находятся в критическом состоянии.

Напомним, что Асмус после развода с Харламовым показала хищную натуру, эффектно присев на камеру: «Раздадим жару!».

Как сообщала Politeka, известный актер публично распустил руки, фото смутило сеть.

Также Politeka писала, что скандальная Асмус в дерзком мини сразила наповал цветущим видом: «Счастливая после того, как мужик трогал?».