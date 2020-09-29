32-летняя российская актриса Кристина Асмус поделилась своей радостью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, где появились новые кадры.

«Я первый раз ухожу со сцены и просто не могу унести букет. Он громадный. Поклонники-поклонники. Отпремьерили мы второй день спекталя «Дачники». Голос… не знаю, временами был», - эмоционально рассказала артистка и поблагодарила зрителей.

Отметим, на опубликованных кадрах Асмиус выглядит не лучшим образом, видно, что у нее черные круги под глазами.

Также она показала, как творческая группа празднует премьеру.

Асмус даже пустилась в пляс.

Напомним, ранее Кристина Асмус сообщила о серьезных проблемах со связками. На своей странице в Инстаграм актриса поделилась печальной новостью с фанатами – она находится в больнице.

Кристина рассказала, что потеряла голос и сейчас находится под наблюдением медиков: ей проводят ряд лечебных процедур.

«Лежу сейчас под капельницей 💉Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... 🩺💊 А голоса нет. Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии 😭 А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая 🗣», - рассказала поклонникам артистка.

Также Асмус рассказывает, что из-за загруженного графика ей не удается поспать и пять часов.

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым.

Как сообщала Politeka, озорная Кристина Асмус в красном наряде лишила мужчин спокойного сна.

Также Politeka писала, что неугомонная Асмус в окружении двух мужчин призналась, что хочет сделать на людях.