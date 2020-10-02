30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з розлучається Гаріком Харламовим, приголомшила відвертим вбранням

Як передає Politeka.net, дівчина похвалилася спокусливими формами в ефектній чорній сукні, яка ледь тримається на грудях. При цьому пружні "м'ячики" наполовину оголені. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Довге волосся Кошкіна зібрала в хвіст, щоб не відволікати уваги від головного. Образ доповнюють елегантні босоніжки на високих підборах.

На відео Кошкіна проходиться перед камерою тримаючи в руках підлогу сукні, яке будучи досить довгим, має спереду такий розріз, що користувачі Мережі розгледіли і білизну. "Трусики чорні", - написали в коментарях.

Занадто відвертий наряд в поєднанні з красивою фігурою буквально позбавив дару мови чоловіків.

"Як це плаття взагалі тримається на Сі.. груди?", "Хороша", " Яна, ти найкрасивіша і найкраща дівчина на світі...", "Ти гармата, Ян" «" фігура бомба, а ніжки заступ ...", "Вау, чудово", " Ноги😱 офігенні 👍 ‼ ️І... так далі", » фігура красива😋«,» граціозність зашкалює«,» красуня", - пишуть в мережі.

Як відомо, після звістки про розлучення Гаріка Харламова з Христиною Асмус в Мережі стали писати нібито про його роман з Яною Кошкіній. Подібні домисли дівчина відразу ж спростувала. Пізніше ситуація прокоментував і сам шоумен.

"Щодня в мережі спливають якісь "новини" про мою коханку або ще про щось - це дуже смішно. Яна Кошкіна з'явилася взагалі невідомо звідки, притому що ми з нею знайомі, перетиналися на різних проектах — через це якось навіть ніяково. Ми живемо під час інформаційного фастфуду, боротися з цим безглуздо. Я реагую на все спокійно, в штатному режимі", - заявив Харламов.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «записую нишком...».

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