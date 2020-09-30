Девушка в восторге от того, что произошло

Российская актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, заинтриговала новой съемкой

Как сообщает Politeka.net, актриса много снимается и постоянно принимает участие в интересных проектах. Кошкина постоянно делится в сторис новостями о съемках, но, чаще всего, не может рассказать, где именно она снимается, до тех пор, пока шоу не выйдет в эфир.

В этот раз звезда снова заинтриговала зрителей, отметив, что участвует в чем-то невероятном. Она поделилась кадром из машины, рассказав, что едет на очень важное для нее мероприятие.

Позже Яна опубликовала пикантный кадр из лифта. Девушка позировала перед зеркалом в мини-юбке, которая оголила стройные ножки красотки. Она выглядела очень счастливой и довольной жизнью. Кроме этого, артистка поделилась личным счастьем, за которое, по ее словам, нужно выпить.

«Сегодня была потрясающая съемка. Теперь можно немного и отметить», - написала Яна в сторис.

Ранее мы писали, что Кошкина похвасталась фигурой в откровенном топе. Девушка засветила своей главное достоинство – огромную грудь.

Отметим, что Харламову и Кошкиной приписывают роман после того, как их вместе якобы видели на вечеринке у Ляйсан Утяшевой. Сам Харламов эти слухи отрицает, хоть и соглашается, что знаком с Яной.

Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина показала, как выглядит после ЧП, которое лишило ее слуха: "Домой!".