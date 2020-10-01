Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковськи вразила розміром декольте в бежевій сукні

Численні фанати артистки, щоб висловити свою любов, створюють спеціальні групи в яких публікують різні фото знаменитості, пише Politeka.net.

Цього разу шанувальники порадували архівним професійним знімком Ратаковськи з одного із заходів.

Зірка постала в бежевій блискучій сукні, яка обтягнула пружні принади і ледь трималася на них.

Великий бюст привертав увагу, а блискуча прикраса стала ідеальним акцентом.

Прозоре мереживо, оголило ніжки Ратаковськи і в той же час, пишна тканина зібрана трохи нижче талії додавала образу якоїсь грайливості, навіть можна отримати насолоду.

Доповнила образ зірка красивим макіяжем, підкресливши лише очі, а губи були нюдовими.

За годину пост зібрав близько 30 лайків, що не дивно, адже група тільки набирає популярність. Однак пости на підтвердженій сторінці Емілі набирають відразу тисячі лайків.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в білому купальнику, сидячи спиною до камери.

Товсті лямки нагадували стрічки, які обплели спинку і зав'язалися красивим бантиком.

Зірка підняла волосся, щоб краще продемонструвати рівну спину, обплетену тканиною.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала в мереживній білизні і джинсах, ефектно дивлячись в камеру. На засмаглому тілі знаменитості видніється смужка від білизни, в якій засмагала модель.

На інших кадрах Ратаковськи вирішила підняти руки, підкресливши свій пишний бюст. При цьому голову красуня відкинула назад.

Нагадаємо, що яскрава Емілі Ратаковскі посвітила соковитим арбузиком, розбурхавши фантазію: з такою не занудьгуєш.

Як повідомляла Politeka, ефектна Ратаковскі посвітила пружним "горішком" в атласній білизні: "Нагинайся!".

Також Politeka писала, що зухвала Ратаковскі подражнила виглядом своїх багатств без ліфчика: ці форми зводять з розуму.