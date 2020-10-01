Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски впечатлила размером декольте в бежевом платье

Многочисленные фанаты артистки, чтобы высказать свою любовь, создают специальные группы в которых публикуют разные фото знаменитости, пишет Politeka.net.

В этот раз поклонники порадовали архивным профессиональным снимком Ратаковски с одного из мероприятий.

Звезда предстала в бежевом блестящем платье, которое обтянуло упругие прелести и едва держалось на них.

Большой бюст привлекал внимание, а сверкающее украшение стало идеальным акцентом.

Прозрачное кружево, оголило ножки Ратаковски и в то же время, пышная ткань собранная чуть пониже талии прибавляла образу некой игривости, даже можно получить наслаждение.

Дополнила образ звезда красивым макияжем, подчеркнув лишь глаза, а губы были нюдовыми.

За час пост собрал около 30 лайков, что неудивительно, ведь группа только набирает популярность. Однако посты на подтвержденной странице Эмили набирают сразу тысячи лайков.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в белом купальнике, сидя спиной к камере.

Толстые лямки напоминали ленточки, которые оплели спинку и завязались красивым бантиком.

Звезда приподняла волосы, чтобы лучше продемонстрировать ровную спину, оплетенную тканью.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала в кружевном белье и джинсах, эффектно смотря в камеру. На загорелом теле знаменитости виднеется полоска от белья, в котором загорала модель.

На других кадрах Ратаковски решила приподнять руки, подчеркнув свой пышный бюст. При этом голову красотка откинула назад.

Напомним, что яркая Эмили Ратаковски посветила сочным арбузиком, взбудоражив фантазию: с такой не заскучаешь.

Как сообщала Politeka, эффектная Ратаковски посветила упругим "орешком" в атласном белье: "Нагибайся!".

Также Politeka писала, что дерзкая Ратаковски подразнила видом своих богатств без лифчика: эти формы сводят с ума.