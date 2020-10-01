37-річна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка готується стати матір'ю вдруге, постала в ніжному образі

Красуня опублікувала знімок, блиснувши стрункою фігурою, передає Politeka.net. Ймовірно, зірка порадувала архівним фото, яке було зроблено ще до її вагітності.

Мер'єм була в рожевому топіку, який оголив її тонку талію і плоский живіт. Бюст хоч і сховався під тонкою тканиною, все був відмінно підкреслений.

Золоті прикраси доповнили ніжний образ. Актриса зробила високу зачіску, з якої вибилися хвилясті локони.

Зірка відкинулася назад і дивилася кудись вдалину своїми великими очима. При цьому пухкі губи красуні були прочинені.

За годину пост зібрав майже 60 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ааааааа, Хюррем султан, як можна бути такою красунею? 😍 😍 😍 👑 👑 👑 ", "Красуня!!!❤ ️ 👍 🇷 🇺 ", "Найкраща!!!🔥 🔥 🔥 ", "Красуня🤤 🤤 🤤", " бозе лав лаввв❤️❤️обож обожнюю тебе!!!!!!!!!! Я про тебе дізналася, коли подивилася Величне століття! Просто бомба серіал з тобою🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️лав❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "запаморочлива", " шикарна актриса! Улюблена Хюррем Султан!😍 ", "Офігенна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі позувала в чорному облягаючому топі, зверху якого одягла теплий одяг. Артистка розстебнула ґудзики, щоб краще показати свою ідеальну фігуру.

Завершила образ Мер'єм проста зачіска у вигляді пучка ззаду. Хвилясте пасмо біля обличчя додала образу якоїсь завершеності. Акуратні сережки у вухах стали маленьким акцентом.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі зізналася у вагітності, фото майбутньої мами: "З'явиться на світ в...".

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