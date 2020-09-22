Звезда "Великолепного века", популярная актриса Мерьем Узерли сверкнула роскошными ножками в новой фотосессии

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса, которая недавно призналась в своей беременности, опубликовала яркие соблазнительные фото. На фото актриса предстала в невероятно красивых ботфортах и мини-платье. Сверху она набросила пальто, а образ дополнила солнцезащитными очками.

Актриса позировала, сидя на ступеньках. Ее ноги благодаря ракурсу смотрелись невероятно. Она смотрела в сторону, что сделало ее фото особенно магическими. Стоит отметить, что за час пост звезды оценили более 50 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Самая красивая, для нас навсегда останешься как Хюррем», «Нереальная красотка», «Очень красивая», «Обожаю тебя», «Мерьем, ты лучшая!», «Эта красотка, боже», «В каждом наряде красива», «Мерьем, моя мечта встретиться с вами», «Ну снова красоту подвезли, супер», «Идеальная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли похвасталась новой ролью, опубликовав коллаж с лицами актеров, сыгравших с ней в фильме. Сама Узерли на фото выглядела немного замученной, ее волосы были небрежно зачесаны набок. Кроме Мерьем на постере были изображены еще трое актеров, среди которых было два красивых бородатых мужчины.

Напомним, что Мерьем Узерли в одной майке ошеломила нежной красотой: «Ангел».

А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли ошеломила нежной красотой в гольфе.

Также Politeka сообщала, что Мерьем Узерли поразила деловым стилем: "Невероятно!".