Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя максимально близко

На фото Мерьем позировала в футболке, а на шее можно увидеть цепочку. Узерли показалась довольно близко, поэтому больше ничего не видно. Волосы красотка собрала назад, а сама смотрела куда-то за камеру. Глаза, как можно заметить, у звезды были зелеными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Давай поболтаем дома наедине", "Реально солнце", "Булочка", "Султанша", "Красавица", "Я люблю тебя", "Я не могу справиться с этими глазами", "Красивые женщины", "Потрясающе великолепна, Мерьем", "Так тебя люблю", "Очень красиво", "Моя любовь - это ты", "Хюррем: Ты мне очень нравишься", "Мерьем, какая же красивая женщина".

Сообщалось, что звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли похвасталась идеальной внешностью, показав лицо вблизи.

Так, актриса позирует на фоне нового магазина, рассказывая о том, что это уже второй ее «ребенок», открытый в Берлине.

«Такая счастливая и гордая, что могу объявить об этом», - говорится в сообщении.

Мы писали, что известная актриса Мерьем Узерли, которая сыграла Роксолану в "Великолепном веке", показала себя, восхитив фанатов.

На фото девушка была в топе с огромным декольте. Мерьем сидела на диване, сложив ноги перед собой. Узерли отвела взгляд от камеры, а волосы оставила распущенными.

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