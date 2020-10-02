Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, одягла занадто тісний шовковий костюм

Модель не соромиться приміряти найрізноманітніші і сміливі вбрання, публікувати фото в Instagram в нових образах і експериментувати з іміджем. Оскільки Бахарі працює з онлайн-магазинами одягу, вона не обмежена в ідеях.

Саме тому жаркий профіль дівчини з ефектною зовнішністю продовжує набирати популярність. Гюль не переходить кордонів пристойності, але тим не менш акцентує увагу на грудях в кожній сукні або костюмі, які надягає.

У чорному костюмі, що складається з укороченої блузки і міні-спідниці з шовку, Бахарі виглядала дуже стильно, що відзначили шанувальники. Дівчина позувала прямо на підлозі, зігнувшись і посвітивши при цьому також і стегнами з вдалого ракурсу.

"Чудово🔥 🔥 🔥; принадність❤; це дуже солодкий вигляд; завершіть образи з голови до ніг, ма, нічого не вирізайте; .... приголомшливе збільшене фото Ейфелевої вежі (частина) позаду вас; ♡ ♡ ♡ ідеально; чому ти така гаряча🔥 🔥 😍 😍; люблю твої смачні ніжки як океан ⚡ ти 🍓 🍓 🍰 🍑 🍑 Пробуджуєш в мені бурю почуттів⚡, я дивлюся на тебе і таю як шоколад🌰; ароматна, солодка цукерка! 🍰 Твої губи схожі на соковиті вишні! 🍒 ; Ваші найсолодші чари в світі приводять мене в🎊 💄 🍒».

Ми також писали, що вже не перший рік Гюль працює представником одягу для онлайн-магазинів. Щоб завжди бути на висоті, вона вибирає для виходу в світ найвишуканіші вбрання з незмінним акцентом на пишний бюст.

Дівчина не показує відвертих фото і багато зайвого, але навмисно підкреслює груди самими різними способами. Це стало своєрідною "візитною" карткою в Інстаграмі зірки

На одному з кадрів Гюль модно побачити, як дівчина відпочиває ввечері в ресторані в незвичайному міні-сукні з шовку. Небесно-блакитний наряд виділяється оригінальним дизайном, вирізом на стегнах і бюсті, а також мереживною вставкою в зоні декольте. Свій " лук " модель доповнила легкої укладанням і макіяжем з акцентом на пухкі губи.

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