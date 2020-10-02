Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, надела слишком тесный шелковый костюм

Модель не стесняется примерять самые разные и смелые наряды, публиковать фото в Инстаграм в новых образах и экспериментировать с имиджем. Так как Бахари работает с онлайн-магазинами одежды, она не ограничена в идеях.

Именно поэтому жаркий профиль девушки с эффектной внешностью продолжает набирать популярность. Гюль не переходит границ приличий, но тем не менее акцентирует внимание на груди в каждом платье или костюме, которые надевает.

В черном костюме, состоящем из укороченной блузки и мини-юбки из шелка, Бахари выглядела очень стильно, что отметили поклонники. Девушка позировала прямо на полу, изогнувшись и посветив при этом также и бедрами с удачного ракурса.

«Великолепно 🔥🔥🔥; Прелесть ❤; это очень сладкий вид; Завершите образы с головы до ног, Ма, ничего не вырезайте; .... потрясающее увеличенное фото Эйфелевой башни (часть) позади вас; ♡♡♡ идеально; Почему ты такая горячая🔥🔥😍😍; Люблю твои вкусные ножки Как океан 🌊 ты 🍓🍓🍰🍑🍑 пробуждаешь во мне бурю чувств ⚡, я смотрю на тебя и таю как шоколад 🌰; Ароматная, сладкая конфетка! 🍰 Твои губы похожи на сочные вишни! 🍒; Ваши самые сладкие чары в мире приводят меня в 🎊💄🍒».

Мы также писали, что уже не первый год Гюль работает представителем одежды для онлайн-магазинов. Чтобы всегда быть на высоте, она выбирает для выхода в свет самые изысканные наряды с неизменным акцентом на пышный бюст.

Девушка не показывает откровенных фото и много лишнего, но намеренно подчеркивает грудь самыми разными способами. Это стало своеобразной «визитной» карточкой в Инстаграме звезды

На одном из кадров Гюль модно увидеть, как девушка отдыхает вечером в ресторане в необычном мини-платье из шелка. Небесно-голубой наряд выделается оригинальным дизайном, вырезом на бедрах и бюсте, а также кружевной вставкой в зоне декольте. Свой «лук» модель дополнила легкой укладкой и макияжем с акцентом на пухлые губы.

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