Шульженко зізналася, що не може спокійно вийти на вулицю

Скандал зі зрадою чоловіка співачки Наташі Корольової, Тарзана (Сергія Глушка), набирає обертів

Анастасія Шульженко, яка стала коханкою стриптизера, записала відеозвернення, яке опублікували в Телеграм-каналі "Звездач".

Дівчина зі сльозами на очах зізналася, що після того, як громадськість дізналася про її зв'язок з Глушко, вона стала отримувати погрози. Шульженко пишуть образи, чекають люди, куди б вона не йшла, і кидають їй прокляття.

Коханка артиста розповіла, що приїхавши в батьківський будинок в Новоросійську, її саму і її сім'ю також "атакують". Невідомі фотографують житло і розпитують про те, що трапилося.

"Думала, поїду, заспокою свої нерви, як і мамині. Її теж вже здолали...",- повідомила Анастасія.

Дівчина зазначила, що втомилася виправдовуватися перед людьми, які не вірять в її почуття до Глушка. Коханка Тарзана вже готова, щоб її «розіп'яли біля ганебного стовпа, а пані Поривай (справжнє прізвище Корольової, - ред.) звели в лик святих». Навряд чи співачці, якій зрадили, сподобається такий вислів.

Шульженко не розуміє, що сталося з Тарзаном і висловила припущення, мовляв йому "промили мізки".

"Невже все, що відбувалося - порожній звук?», — звернулася вона до Глушка.

Нагадаємо, у вересні Сергій Глушко зізнався в зраді дружині, після чого на нього і його коханку вилився шквал негативу. Шульженко оприлюднила інтимне листування з Тарзаном, а пізніше зізналася, що їх заборонений зв'язок тривав півтора року.

За словами Анастасії, відносини були обірвані після того, як Глушко дізнався про вагітність коханки.

Шульженко розповіла, що зробивши тест, повідомила про все Тарзану, але той розірвав з нею всякі зв'язки. Пізніше артист став залякувати дівчину кримінальним переслідуванням.

Прийшовши на одну з популярних передач коханка зробила тест ще раз, але той виявився негативним.

Нагадавши, безсоромний Тарзан після зрад влаштував стриптиз з відомим "альфа-самцем": "Шкода Королеву".

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