Муж Наташи Королевой, скандальный стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) нашел, как заработать на изменах жене

Как передает Politeka.net со ссылкой на российские СМИ, после скандала с изменами и Наташа Королева, и Тарзан, увеличили стоимость своих услуг.

Как рассказал промоутер Сергей Лавров, рейтинг Королевой после скандала резко взлетел, а спрос на ее концерты увеличился. Это связано с тем, что обиженных женщин любят. Лавров также добавил, что популярность Тарзана, в отличие от жены, резко упала.

Впрочем, это не помешало стриптизеру поднять цену на свои выступления. Такое решение только усилило слухи о том, что скандал с изменой был не более, чем пиар-ход.

Известно, что гонорар артиста увеличился с 4,3 до 6,5 тысяч евро. Это стоимость выступления Тарзана на мероприятии как танцора или ведущего. Кроме этого, известно, что Тарзан играет в спектакле «Муж на час». По данным СМИ, за один показ Сергей Глушко может получать до тысячи евро. Известно, что гастроли с этим спектаклем уже расписаны до конца года.

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