Муж Наташи Королевой, скандальный стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) нашел, как заработать на изменах жене

Как передает Politeka.net со ссылкой на российские СМИ, после скандала с изменами и Наташа Королева, и Тарзан, увеличили стоимость своих услуг.

Как рассказал промоутер Сергей Лавров, рейтинг Королевой после скандала резко взлетел, а спрос на ее концерты увеличился. Это связано с тем, что обиженных женщин любят. Лавров также добавил, что популярность Тарзана, в отличие от жены, резко упала.

Впрочем, это не помешало стриптизеру поднять цену на свои выступления. Такое решение только усилило слухи о том, что скандал с изменой был не более, чем пиар-ход.

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Известно, что гонорар артиста увеличился с 4,3 до 6,5 тысяч евро. Это стоимость выступления Тарзана на мероприятии как танцора или ведущего. Кроме этого, известно, что Тарзан играет в спектакле «Муж на час». По данным СМИ, за один показ Сергей Глушко может получать до тысячи евро. Известно, что гастроли с этим спектаклем уже расписаны до конца года.

Ранее мы писали, что Наташа Королева после скандала с изменами мужа выпустила новую песню "Красная помада". Поклонники неоднозначно оценили поступок певицы, посчитав всю историю фейковой.

Сергей Глушко, Наташа Королева, Тарзан

Напомним, что Собчак жестко проучила Тарзана после измены Королевой, скандальные кадры: "Мужик или нет...".

А еще Politeka писала, стало известно, как взлетит заработок Наташи Королевой после измены Тарзана.

Также Politeka сообщала, что оцепеневший Тарзан показал, чем занимается после измен Наташе Королевой.