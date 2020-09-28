Российская певица Наташа Королева знала, на что шла, когда выходила замуж за стриптизера

Как передает Politeka.net, такое мнение высказал друг семьи в комментарии «Комсомольской правде». По словам инсайдера, который остался неназванным, Королева приняла эту ситуацию давно.

«Думаете, она не догадывалась о том, что периодически случается «продолжение банкета»? Наташа с Тарзаном уже 20 лет, и она не дурочка», - убежден друг семьи, отмечая, что Королева будет закрывать глаза на его похождения, пока интимных утех хватит на всех.

Звездный промоутер Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что популярность Королевой после скандала сильно возрастет, так как в России «любят обиженных женщин». По его словам, звезда и до скандала хорошо продавалась. У нее были туры по 15-20 концертов. За один тур она привозила домой минимум 100 тысяч евро. Сейчас же ее популярность еще выше.

«А сейчас все расписано: у нас запланирован большой тур, интерес зрителя - огромный. Если раньше мы арендовали маленькие залы, теперь - до 2000 мест, и все продаются», - признался Лавров.

Кроме ее личных концертов, артистку постоянно зовут на корпоративы и дни города. Теперь это будут делать чаще. А вот популярность изменщика Тарзана, наоборот, стремительно падает.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой: «Как же низко пала ваша семья».

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