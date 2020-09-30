Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королева дала первое интервью после скандала с изменой ее мужа – стриптизера Тарзана
Так, артистка подняла тему измен в разговоре на шоу психолога Аллы Занимонец "Почти серьезно" в YouTube.
Королева призналась, что это не первый раз, когда она сталкивается с проблемами в своем браке. По ее мнению, спорные моменты имеют свойство обострятся в определенном возрасте. Королева отметила, что кризис среднего возраста у всех проявляется по-разному.
«Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения. Потому что бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня», - заявила звезда.
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Она считает, что для мужчин изменить своей партнерше легче чем для женщин, которые, по мнению певицы якобы настроены на семейную жизнь.
«Понимаете, это мужчинам легче — на левачок сходил и как бы поправил ситуацию. А женщины нет, они все-таки семейные. Для них это сложнее гораздо», - заявила Королева.
Напомним, что ранее стало известно, что муж певицы Сергей Глушко долгое время изменял жене с молодой актрисой Анастасией Шульженко.
Напомним, бесстыжий Тарзан после измен устроил стриптиз с известным "альфа-самцом": "Жалко Королеву".
Как сообщала Politeka, хитрый Тарзан после измен Наташе Королевой взвинтил гонорары: "Муж на час".
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