Муж певицы Наташи Королевой, шоумен Тарзан, устроил обнаженные пляски со звездой группы "Чай вдвоем" Стасом Костюшкиным

Как сообщает Politeka.net, последний выложил забавное видео на своей странице в соцсети "Инстаграм". Знаменитости уважили друг друга, устроив музыкальную забаву на радость поклонникам. Так Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) обнажил торс и снял на камеру, как зажигает в комнате под песню "Женщина, я не танцую", в какой-то момент он даже соблазнительно прикусил язык. А бывший солист группы "Чай вдвоем" покружился в танце под композицию "Маленькая страна" в исполнении Наташи Королевой.

"Именно так в природе и общаются между собой альфа самцы", - объяснил Стас Костюшкин в описании и добавил ироничный тег "ветераныстрипа".

Пользователи социальной сети неоднозначно оценили выходку шоуменов, многие раскритиковали их в комментариях:

"Нет ничего хуже мужского стриптиза, а если стриптизеру 50🤦"; "Два бугая развлекают друг друга. А где-то на стройке с рабочими туго"; "Все, капец, раскрыта самая жесткая тайна шоу биза: Тарзан и Костюшкин, вы пара, вы пара, вы параааа 😹😹😹😹😹🙈"; "И вы считаете что это красиво? Тарзан это понятно, но о Костюшкене была лучшего мнения. Жалко Королеву, что с кобелем этим живёт"; "Так вот с кем Тарзан изменял Наташе Королевой 😄👍😁"; "Что это было? Что за странные танцы вдвоем?".

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой: «Как же низко пала ваша семья».

А еще Politeka писала, что всплыла неожиданная правда о Тарзане до знакомства с Королевой: "У них с Наташей на самом деле...".

Также Politeka сообщала, что Собчак жестко проучила Тарзана после измены Королевой, скандальные кадры: "Мужик или нет...".