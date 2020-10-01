Шульженко призналась, что не может спокойно выйти на улицу

Скандал с изменой мужа певицы Наташи Королевой, Тарзана (Сергея Глушко), набирает обороты

Анастасия Шульженко, которая стала любовницей стриптизера, записала видеообращение, которое опубликовали в Телеграм-канале "Звездач".

Девушка со слезами на глазах призналась, что после того, как общественность узнала о ее связи с Глушко, она стала получать угрозы. Шульженко пишут оскорбления, поджидают люди, куда бы она не шла, и кидают ей проклятия вслед.

Любовница артиста рассказала, что приехав в родительский дом в Новороссийске, ее саму и ее семью также "атакуют". Неизвестные фотографируют жилье и расспрашивают о случившемся.

"Думала, уеду, успокою свои нервы, как и мамины. Ее тоже уже одолели...", - сообщила Анастасия.

Девушка отметила, что устала оправдываться перед людьми, которые не верят в ее чувства к Глушко. Любовница Тарзана уже готова, чтобы ее «распяли у позорного столба, а госпожу Порывай (настоящая фамилия Королевой, - ред.) возвели в лик святых». Вряд ли певице, которой изменили, понравится такое высказывание.

Шульженко не понимает, что случилось с Тарзаном и высказала предположение, мол ему "промыли мозги".

"Неужели все, что происходило - пустой звук?», — обратилась она к Глушко.

Напомним, в сентябре Сергей Глушко признался в измене жене, после чего на него и его любовницу вылился шквал негатива. Шульженко обнародовала интимную переписку с Тарзаном, а позже призналась, что их запретная связь продолжалась полтора года.

По словам Анастасии, отношения были оборваны после того, как Глушко узнал о беременности любовницы.

Шульженко рассказала, что сделав тест, сообщила обо всем Тарзану, но тот разорвал с ней всякие связи. Позже артист стал запугивать девушку уголовным преследованием.

Прийдя на одну из популярных передач любовница сделала тест еще раз, но тот оказался отрицательным.

Напомним, бесстыжий Тарзан после измен устроил стриптиз с известным "альфа-самцом": "Жалко Королеву".

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