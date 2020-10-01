Відома співачка Настя Каменських показала себе і свого чоловіка Олексія Потапенка

На фото настя позувала в сорочці, топіку і шортах. Зірка стояла поруч з Потапом, а волосся залишила розпущеним. Олексій був у капелюсі, смугастій футболці і шортах. Руки Потапенко сховав у кишені. Фото вийшло домашнім і досить сімейним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пара взляд. Оцініть від 1 до 10", - написала зірка під фото.

Фанати, включаючи Надю Дорофєєву, поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мені здається немає такого числа, щоб описати наскільки це красиво", "Вау які ви молодці в шикарній формі", "ви ідеальні 10 з 10", "дуже гармонійна", "була б без Потапа поставив 10, а не 1".

Повідомлялося, що українська співачка Настя Каменських похвалилася фігурою на новому пікантному фото.

"Доброго ранку від тропічної дівчини", - підписала знімок Каменських.

Каменських позує сидячи на дивані в білій білизні. Вона сперлася на руки, а ноги зігнула в колінах. Артистка дивиться в кадр, закинувши голову назад.

Повідомлялося, що популярний український виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап) здивував кардинальними змінами в зовнішності.

У себе в Instagram Потап опублікував свіже фото з відпочинку. Він виглядав молодим і відпочив. На вигляд здавалося, що артист скинув кілька років і стільки ж зайвих кілограм.

Нагадавши, апетитна Каменських кокетливо задерла міні-сукню і вразила формами

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