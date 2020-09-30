Известный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) удивил новым совместным снимком со своей женой, певицей Настей Каменских

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Потап опубликовал свежее фото с Настей.

Парочка сидит на ступеньках у дома, на Алексее – темная рубашка с закатанными рукавами и бежевая шляпа. Настя сидит поодаль, на девушке – длинная голубая рубашка, не скрывающая длинных ног исполнительницы, на ногах – белые кроссовки. В руках у Насти смартфон.

Обращает на себя внимание тот факт, что на NK нет макияжа, именно такой и видит свою супругу в быту Алексей Потапенко. Стоит отметить также, что сейчас звездное семейство находится не в Украине и регулярно размещает в соцсетях свои фотографии с отдыха на яхте.

Поклонникам понравился новый снимок звездной пары, о чем они не преминули рассказать в многочисленных комментариях, также отметив фото большим количеством лайков.

"Отличная пара👏 🤩🔥❤️😍👏🤩🙌🔥 🔥🔥 Какие красивые 😍🔥❤️рюс Уиллис с какой-то красоткой😅 🧸💎🖤❤ 👍🏻", – пишут они.

Ранее мы писали, что Алексей Потапенко (Потап) удивил кардинальными изменениями во внешности. У себя в Инстаграм Потап опубликовал свежее фото с отдыха. Он выглядел молодым и отдохнувшим. На вид казалось, что артист сбросил несколько лет и столько же лишних килограмм. Потап позировал в легкой голубой рубашке и соломенной шляпе. Его лицо было гладко выбрито.

"Доброе утро друзья украинцы", - подписал фото артист.

Напомним, что Настя Каменских и Потап дали волю страсти на роскошной яхте, кадры жарких утех: "El Capitan".

А еще Politeka писала, что Потап открыто засветил недостаток Каменских, постыдное фото: "Человек Фантомас".

Также Politeka сообщала, что поседевший Потап удивил резкой сменой имиджа, сам на себя не похож: "Бабкин?".