Известная певица Настя Каменских показала себя и своего мужа Алексея Потапенко

На фото настя позировала в рубашке, топике и шортах. Звезда стояла рядом с Потапом, а волосы оставила распущенными. Алексей был в шляпе, полосатой футболке и шортах. Руки Потапенко спрятал в карманы. Фото вышло домашним и довольно семейным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пара взляд. Оцените от 1 до 10", - написала звезда под фото.

Фанаты, включая Надю Дорофееву, поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мне кажется нет такого числа,чтобы описать насколько это красиво", "Вау какие вы молодцы в шикарной форме", "Вы идеальные 10 из 10", "Очень гармоничная", "Была бы без Потапа поставил 10, а не 1".

Сообщалось, что украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой на новом пикантном фото.

«Доброе утро от тропической девушки», - подписала снимок Каменских.

Каменских позирует сидя на диване в белом белье. Она оперлась на руки, а ноги согнула в коленях. Артистка смотрит в кадр, запрокинув голову назад.

Сообщалось, что популярный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) удивил кардинальными изменениями во внешности.

У себя в Инстаграм Потап опубликовал свежее фото с отдыха. Он выглядел молодым и отдохнувшим. На вид казалось, что артист сбросил несколько лет и столько же лишних килограмм.

Напомним, аппетитная Каменских кокетливо задрала мини-платье и поразила формами

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